ВМС США добавят в экипажи подводных лодок специалистов по кибервойне
ВМС США решили включить в состав экипажей подводных лодок специалистов по информационным войнам. Об этом сообщает C4ISRNET, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, эксперимент по внедрению кибервоинов на борт подлодок начался в 2022 году и показал, что их работа увеличивает эффективность подводных операций.
Командующая Морскими информационными силами вице-адмирал ВМС Келли Эшбах рассказала, что помимо матросов и офицеров, отвечающих за ведение информационной войны, на лодках планируется разместить техников-криптологов, которые будут выполнять задачи радиоэлектронной борьбы.
По данным издания, речь идет о действиях по разведке, анализу данных и манипулированию данными, чтобы получить преимущество до, во время и после сражения.
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