Основателю криптобиржи FTX предъявили четыре новых обвинения

Экс-главе и основателю криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкман-Фриду предъявили четыре дополнительных обвинения, передает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, прокуратура в Нью-Йорке дополнила новую версию обвинительного заключения следующими пунктами: сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, сговор с целью совершения банковского мошенничества, мошенничество с ценными бумагами и мошенничество в связи с продажей деривативов. Таким образом, общее число уголовных обвинений против основателя криптобиржи увеличилось до 12.

Если Бэнкмана-Фрида признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 155 лет лишения свободы.