В Мексике ввели режим экологической тревоги

Первая в текущем году экологическая тревога была объявлена в четверг вечером (утро пятницы по бакинскому времени) в столице Мексики и прилегающих к ней районах из-за сильного превышения максимально допустимой концентрации приземного озона. Об этом сообщила Комиссия по окружающей среде мегаполиса в обнародованном заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Объявляется первый уровень экологической тревоги из-за озона, чтобы снизить воздействие загрязненного воздуха на население и риски для здоровья людей <...>", - говорится в документе. Заметное ухудшение обстановки в самом густонаселенном регионе Мексики вызвано накоплением загрязняющих веществ в атмосфере в условиях сильного солнечного излучения и при отсутствии ветра.

В настоящее время качество воздуха в Мехико оценивается как "очень плохое" и представляющее "крайне высокий риск" для здоровья. Власти рекомендовали жителям столицы и пригородов сократить время пребывания вне помещений и по возможности работать удаленно, а также ввели жесткие ограничения на использование автомобильного транспорта. В последний раз режим экологической тревоги из-за роста концентрации озона вводился в мегаполисе в середине ноября 2022 года.

Приземный озон образуется под действием солнечного излучения из оксидов азота и летучих углеводородов и может провоцировать респираторные заболевания. Проблемы с экологией в районе Мехико ежегодно становятся причиной нескольких тысяч преждевременных смертей.