В Хатае произошло еще одно землетрясение

Еще одно землетрясение произошло в районе Хатай в Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщил AFAD.

Было отмечено, что землетрясение силой 4 балла произошло в 08:46 по местному времени.

Напомним, на днях в 18:53 по местному времени в Хатае произошло землетрясение. Сила толчков составила 5 баллов, очаг залегал на глубине 9,7 километра.