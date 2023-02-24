https://news.day.az/world/1541015.html В Хатае произошло еще одно землетрясение
В Хатае произошло еще одно землетрясение
Еще одно землетрясение произошло в районе Хатай в Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщил AFAD.
Было отмечено, что землетрясение силой 4 балла произошло в 08:46 по местному времени.
Напомним, на днях в 18:53 по местному времени в Хатае произошло землетрясение. Сила толчков составила 5 баллов, очаг залегал на глубине 9,7 километра.
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