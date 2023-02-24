Турецкая разведка ликвидировала человека, причастного к теракту в Стамбуле

Национальная разведывательная организация Турции ликвидировала в Сирии человека, сыгравшего ключевую роль в организации теракта в Стамбуле в ноябре прошлого года. Об этом в пятницу сообщил телеканал Haberturk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, сотрудники разведки провели спецоперацию в районе сирийского приграничного города Эль-Камышлы. Они нейтрализовали Халиля Менджи, который, как указывается в сообщении, "сыграл ключевую роль в планировании и осуществлении взрыва" в Стамбуле. Власти отмечают, что Менджи находился в Эль-Камышлы под защитой членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского ответвления ("Силы народной самообороны"), признанных Анкарой террористическими.

В результате взрыва в Стамбуле 13 ноября прошлого года погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения. В рамках расследования задержаны свыше 60 человек, более 20 арестованы по решению суда, в том числе исполнительница теракта. По версии следствия, к взрыву причастна РПК.