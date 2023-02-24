В Германии заявили об ослаблении экономики

Динамика экономики Германии к концу 2022 года значительно ослабла. Об этом 24 февраля сообщает ведомство статистики ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на​ Красная Весна.

"ВВП упал в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом... на 0,4%. Таким образом он снизился на 0,2% ниже, чем было предполагалось в предварительном прогнозе", - говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что "динамика немецкой экономики к концу года значительно ослабла". Статистическое ведомство зафиксировало в конце 2022 года рост немецкой экономики на 1,8% по сравнению с предыдущим периодом.