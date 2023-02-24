Пандемия коронавируса замедлила рост населения Нидерландов, заявили в Статистическом управлении Нидерландов (CBS), сообщило 24 февраля издание NL Times, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

По данным управления, в какой-то момент рост сократился вдвое, потому что умерло больше людей, чем родилось, и потому, что меньше людей могли переехать в Нидерланды.

Напомним, три года назад в Нидерландах был диагностирован первый пациент с коронавирусом. В настоящее время в Нидерландах было зарегистрировано 8,6 млн положительных тестов на COVID-19. Фактическое число зараженных еще выше.

Отметим, что в группе по управлению эпидемией (OMT) заявили, что теперь коронавирус не является пандемией, и меры против него нужно рассматривать как "общие меры", которые уже действуют к другим респираторным инфекциям.