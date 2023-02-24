Инфляция в Японии достигла рекорда

Потребительские цены в Японии по итогам января выросли на 4,3%, что стало рекордом с декабря 1981 года. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве отметили, что продукты в январе подорожали на 7,3%, а одежда - на 3,1%. Мебель и товары для дома подскочили на 7,7%, транспортные и телекоммуникационные услуги выросли в цене на 2,1%.

Коммунальные услуги по итогам января подскочили на 14,9%. В частности, электроэнергия выросла на 20,2%, а газ - на 24,3%. При этом инфляция, без учета продуктов питания и энергоносителей, выросла до 3,2%.