Илон Маск намекнул, что пандемия COVID-19 была мистификацией

Американский миллиардер Илон Маск переполошил пользователей соцсетей своим сообщением, в котором намекнул на то, что пандемия коронавируса была мошенничеством, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Репер ZUBY поинтересовался в Twitter, когда все признают, что повальная заболеваемость коронавирусом была мистификацией? Илон Макс ему ответил: "Это грядет".

Издание Рronews предположило, что хозяин соцсети располагает какими-то документами, которые предыдущие владельцы Twitter не стали публиковать. Вероятно, у Маска есть ответы на многие вопросы, которые он обнародует в то время, которое выберет сам.