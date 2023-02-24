https://news.day.az/world/1541110.html Турция представила план по восстановлению после землетрясений
Турция представила план по восстановлению после землетрясений
Турция представила план восстановления после землетрясений, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
План разработан в том числе и для того, чтобы помочь компаниям и благотворительным организациям со строительством новых домов для жителей страны.
Более 160 000 зданий с 520 000 квартир рухнули или серьезно пострадали в Турции в результате землетрясений, отмечает агентство.
Число погибших в результате толчков в Турции в настоящее время составляет более 43 500 человек, в то время как число жертв в соседней Сирии, уже разрушенной войной, приближается к 6000 человек.
Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года.
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