Турция представила план по восстановлению после землетрясений

Турция представила план восстановления после землетрясений, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

План разработан в том числе и для того, чтобы помочь компаниям и благотворительным организациям со строительством новых домов для жителей страны.

Более 160 000 зданий с 520 000 квартир рухнули или серьезно пострадали в Турции в результате землетрясений, отмечает агентство.

Число погибших в результате толчков в Турции в настоящее время составляет более 43 500 человек, в то время как число жертв в соседней Сирии, уже разрушенной войной, приближается к 6000 человек.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года.