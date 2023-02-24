На камеру мобильного телефона сняли оползень в Турции
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

На камеру мобильного телефона сняли оползень в Артвине на трассе Артвин-Эрзрум.

Оползни в Артвине не прекращаются уже неделю из-за непрекращающихся проливных дождей, передают турецкие СМИ.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.