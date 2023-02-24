https://news.day.az/world/1541141.html На камеру мобильного телефона сняли оползень в Турции - ВИДЕО
На камеру мобильного телефона сняли оползень в Турции - ВИДЕО
На камеру мобильного телефона сняли оползень в Артвине на трассе Артвин-Эрзрум.
Оползни в Артвине не прекращаются уже неделю из-за непрекращающихся проливных дождей, передают турецкие СМИ.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре