В Камбодже подтвержден первый случай смерти человека от птичьего гриппа

11-летняя девочка в Камбодже умерла после заражения штаммом гриппа, известного как птичий грипп, 24 февраля пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Это был первый зафиксированный в стране случай заражения человека штаммом H5N1 с 2014 года, заявила министр здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенг.

В заявлении говорится, что у девочки из провинции Прейвенг, к востоку от столицы Пномпеня, был диагностирован птичий грипп. Ребенок заболел 16 февраля с высокой температурой и кашлем.

Когда ее состояние ухудшилось, ее перевели в национальную детскую больницу в Пномпене для лечения, но она скончалась в среду, 22 февраля, то есть через неделю после начала заболевания, сообщило министерство здравоохранения.

Всемирная организация по охране здоровья животных недавно заявила, что с начала прошлого года птичий грипп привел к массовой гибели птицы по всему миру, как в результате болезни, так и в результате выбраковки.