Общественный транспорт Кёльна уйдет на забастовку

Транспортное управление Кёльна (KVB) предупредило, что в следующий понедельник, 27 февраля, автобусы и пригородные поезда Кёльна (Германия) начнут забастовку. Об этом 24 февраля пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Как сообщил профсоюз Verdi, забастовка кёльнского общественного транспорта продлится один день и закончится 28 февраля, во вторник. Клиентские центры и точки продаж KVB работать тоже не будут.

Однако при этом отмечается, что услуги Немецкой железной дороги Deutsche Bahn и других железнодорожных компаний затронуты забастовкой не будут. Забастовка KVB непосредственно коснется работы аэропорта Кёльн/Бонн, всех детских садов в Кёльне, Бонне, Тройсдорфе, Хеннефе и Гуммерсбахе. Будут также затронуты муниципальные больницы и коммунальные службы.