США предоставят Молдове $300 млн

Администрация США планирует в пятницу выделить новый пакет помощи Молдове в размере $300 млн. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В сотрудничестве с Конгрессом мы также планируем предоставить Молдове до $300 млн в рамках чрезвычайной энергетической помощи, чтобы увеличить производство электроэнергии на местах, обеспечить бюджетную поддержку и улучшить взаимосвязь между Молдовой и Европейским союзом", - говорится в тексте заявления.

В среду пресс-служба президента Молдовы проинформировала, что лидер страны Майя Санду попросила на встрече с президентом США Джо Байденом в Варшаве увеличить финансовую помощь переживающей энергетический кризис республике.

Молдова уже полтора года переживает тяжелый энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. За этот период тарифы на газ для потребителей выросли в семь раз, на электроэнергию - в три раза, на водоснабжение - вдвое.