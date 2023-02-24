Шольц высказался против возобновления в Германии регулярных призывов в армию

Возвращение регулярных призывов в армию в Германии не имеет смысла. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, которое опубликовано в пятницу в газете Bild, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Воинская повинность была отменена 12 лет назад. Бундесвер [Вооруженные силы ФРГ] был переформатирован под профессиональную армию. В этой связи нет смысла к возвращению воинской повинности", - сказал он.

Раньше в Германии молодые люди могли выбирать между армией и альтернативной службой. Шольц в 1984 году проходил альтернативную службу в доме престарелых. Отвечая на вопрос, сделал бы он сейчас такой же выбор, канцлер сказал: "Четкий ответ - нет. Будучи депутатом Бундестага [парламента ФРГ], я столько раз отправлял бундесвер в зарубежные миссии. Было бы нелогично сейчас еще раз критично смотреть на службу в армии".

Всеобщая воинская обязанность отменена в ФРГ с 1 июля 2011 года. 27 января 2023 года глава Минобороны ФРГ Борис Писториус счел это ошибкой.

Серьезных дискуссий или политических инициатив о возвращении призывов в Германии нет.