Во Франции введут ограничения на потребление воды

Власти Франции опасаются серьезной засухи весной и летом и с марта введут ограничения на потребление воды на фоне практически полного отсутствия осадков за последний месяц. Об этом сообщил в эфире France info министр экологического перехода и территориального единства Кристоф Бешу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В понедельник, 27 февраля, мы организуем встречу с префектами, чтобы определить, какие меры каждый может принять. Это будут мягкие меры, они начнут действовать уже с марта, чтобы не оказаться в катастрофической ситуации в июне-июле", - сказал министр. Он также сообщил, что уже сейчас в некоторых департаментах действуют ограничения на потребление воды, поскольку "Франция переживает самую сухую зиму с 1959 года".