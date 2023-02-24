Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Зеленским

Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на турецкие медиа.

Согласно информации, президенты двух стран обсудили вопросы, связанные с произошедшими землетрясениями в Турции, и войной между Россией и Украиной.

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