https://news.day.az/world/1541266.html Стратегические ядерные бомбардировщики B-52 в небе над Таллином - ФОТО - ВИДЕО
Стратегические ядерные бомбардировщики B-52 в небе над Таллином - ФОТО - ВИДЕО
Стратегические ядерные бомбардировщики B-52 пролетели в 320 км. от центра Санкт-Петербурга в Таллине.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пролет был демонстрацией единства и мощи НАТО в честь Дня Независимости Эстонии в рамках военного парада.
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