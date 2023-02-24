Стратегические ядерные бомбардировщики B-52 в небе над Таллином
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Стратегические ядерные бомбардировщики B-52 пролетели в 320 км. от центра Санкт-Петербурга в Таллине. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пролет был демонстрацией единства и мощи НАТО в честь Дня Независимости Эстонии в рамках военного парада. 