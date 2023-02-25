В Румынии сообщили о заполнении газохранилищ почти на 50%

Хранилища Румынии заполнены природным газом почти на 50%, и этого количества достаточно для удовлетворения потребностей населения и экономики страны в предстоящий период. Об этом говорится в размещенном на сайте румынского правительства сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по энергетической безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Газохранилища Румынии заполнены в настоящее время на 49,5%, что гарантирует количество природного газа, необходимое населению и экономике Румынии, независимо от метеорологических условий в предстоящий период, - указывается в нем. - Для предстоящего периода, включая холодный сезон 2023-2024 годов, Румыния имеет возможность запасти более 3 млрд куб. м природного газа, которых достаточно даже при росте внутреннего потребления".

"Количество газа, которым мы располагаем сегодня в хранилищах, обеспечивает потребности на предстоящий период, - заявил премьер-министр Николае Чукэ, председательствовавший на заседании. - Мы уже готовим ресурсы для зимы 2023-2024 годов, а также способы увеличить количество энергии, которое будет необходимо Румынии в последующие годы для развивающейся экономики. Соглашения о сотрудничестве, заключенные с внешними партнерами с целью диверсификации источников снабжения газом, и значительные инвестиции в этом секторе укрепляют энергетическую безопасность Румынии".