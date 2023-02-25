https://news.day.az/world/1541294.html У берегов Аляски произошло землетрясение
У берегов Аляски произошло землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 у берегов Аляски. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на "Газету.ru".
По информации службы, эпицентр стихии находился в 51,2 км к северо-западу от города Порт-Грэм, в котором проживают около 150 человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 38 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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