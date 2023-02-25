У берегов Аляски произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 у берегов Аляски. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на "Газету.ru".

По информации службы, эпицентр стихии находился в 51,2 км к северо-западу от города Порт-Грэм, в котором проживают около 150 человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 38 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.