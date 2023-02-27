Парашютист спрыгнул с 23-го этажа и проломил капот машины в Саратове

Пьяный мужчина с парашютом спрыгнул с многоквартирного дома и, приземляясь, проломил капот припаркованного автомобиля в Саратове. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях, а пьяный "подвиг" попал на видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, как видно на видеозаписи, мужчина в шлеме, покачиваясь, стоит перед дверью подъезда, затем проходит внутрь. Через несколько минут его засняла камера авторегистратора. Как сообщают местные СМИ, парашютист спрыгнул с 23-го этажа прямо на парковку и помял капот автомобиля. Сам он повреждений не получил: после приземления он встал на ноги и покинул место происшествия.