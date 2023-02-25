https://news.day.az/world/1541315.html У побережья Японии произошло землетрясение
У побережья Японии произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 у берегов Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации службы, эпицентр стихии находился в 21 км к югу от города Камогава, в котором проживают около 32 тысяч человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 70,4 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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