У побережья Японии произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 у берегов Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации службы, эпицентр стихии находился в 21 км к югу от города Камогава, в котором проживают около 32 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 70,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.