Утечку метана обнаружили на судне в порту Сахалина

Утечку метана из емкости для перевозки сжиженных природных газов обнаружили на грузовом судне в Северном порту города Корсаков на Сахалине. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Кадры аварии распространились в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным ведомства, ЧП произошло на контейнеровозе "Феско Татарстан". Объем емкости - 20 тонн.

"Емкость находится на верхней палубе судна и окружена пустыми контейнерами. Выгрузка емкости и контейнеров с судна невозможна по соображениям безопасности", - говорится в сообщении.

Судно оцеплено. С него эвакуирован экипаж в составе 17 человек. Пожарные подразделения и скорая помощь находятся в режиме повышенной готовности находятся.

Отмечается, что северо-восточный ветер в Корсакове уносит газ в сторону залива Анива. Расстояние до ближайших домов - около километра.