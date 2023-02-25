В Турции началось строительство новых домов для пострадавших в результате землетрясений

Власти Турции приступили в пятницу к строительству новых домов взамен разрушенных землетрясениями, произошедшими в начале этого месяца на юго-востоке страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум.

"Все наши усилия направлены на то, чтобы как можно скорее вернуть наших граждан в их дома. Мы немедленно приступаем к работе в тех районах, где подписаны контракты и завершены геологические изыскания грунта. Мы начали первые работы для строительства 855 жилых помещений, которые будут построены в Нурдагы и Ислахие на первом этапе компанией "Токи", - отметил министр.