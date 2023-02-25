https://news.day.az/world/1541337.html Тяжелое ДТП с автобусами в Пакистане - много погибших
Тяжелое ДТП с автобусами в Пакистане - много погибших
По меньшей мере 13 человек погибли, несколько пострадали в субботу в результате аварии с участием двух автобусов в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на полицию, передает Day.Az.
По ее данным, инцидент произошел на междугородной магистрали M-5 в округе Рахим-Яр-Хан. Автобус перевернулся из-за лопнувшей покрышки, после чего в него врезались другой автобус и внедорожник. Пострадавшие доставлены в больницу, часть из них в критическом состоянии.
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