Тяжелое ДТП с автобусами в Пакистане

По меньшей мере 13 человек погибли, несколько пострадали в субботу в результате аварии с участием двух автобусов в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на полицию, передает Day.Az.

По ее данным, инцидент произошел на междугородной магистрали M-5 в округе Рахим-Яр-Хан. Автобус перевернулся из-за лопнувшей покрышки, после чего в него врезались другой автобус и внедорожник. Пострадавшие доставлены в больницу, часть из них в критическом состоянии.