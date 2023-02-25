На Камчатке произошло сильное землетрясение
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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Магнитуда 6,1. В 170 км от Петропавловска-Камчатского", - следует из опубликованных данных. Землетрясение произошло у северо-западного побережья Камчатки на глубине 65 км.

Сила подземных толчков уточняется.