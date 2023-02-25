https://news.day.az/world/1541348.html На Камчатке произошло сильное землетрясение
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Магнитуда 6,1. В 170 км от Петропавловска-Камчатского", - следует из опубликованных данных. Землетрясение произошло у северо-западного побережья Камчатки на глубине 65 км.
Сила подземных толчков уточняется.
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