В Конье появилась воронка глубиной 15 метров

В Карапынарском районе турецкой провинции Конья в почве образовалась воронка диаметром 100 метров и глубиной 12-15 метров, сообщает DHA. Воронка появилась в 11 километрах от города Карапынар.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотрудник Технического университета Фетулла Арык отметил, что в этой местности есть уже около 2,5 тыс. подобных карстовых воронок и это никак не связано с землетрясениями 6 и 20 февраля.

"У нас здесь часто появляются воронки. <..> Мы не знаем, продолжат ли они появляться, но мы к этому привыкли. Люди, которые видят это в первый раз, пугаются", - прокомментировал событие хозяин поля, на котором появилась гигантская воронка, Юсуф Гюльтекин.

6 февраля 2023 года в Турции были зафиксированы мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По данным Всемирной организации здравоохранения, это землетрясение стало сильнейшим стихийным бедствием в европейском регионе за столетие.