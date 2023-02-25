В Европе может возобновиться энергокризис

Несмотря на относительно успешное прохождение зимнего отопительного сезона европейскими странами, резкое похолодание в Западной Европе на следующей неделе может спровоцировать возобновление энергетического кризиса в регионе. Понижение средних температур станет предпосылкой к росту спроса на природный газ, а это означает, что государствам скорее всего придется увеличить отбор из подземных хранилищ (ПХГ), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков компании Maxar Technologies Inc, передает Day.Az.

До недавнего времени погодные условия в европейских странах были относительно благоприятными, что позволило государствам региона сэкономить значительные объемы газа, хранящегося в местных ПХГ. Однако с приходом холодов в Западную Европу ситуация может измениться, уточняется в статье.

"Резкое похолодание охватит Западную Европу на следующей неделе, что потенциально увеличит спрос на природный газ <....> Ожидается, что температура в Лондоне в понедельник будет на 3°С ниже средней по сезону, в то время как в Париже в этот день будет на 5,2°С ниже нормы, а в Мадриде во вторник будет на 7°С ниже оптимального уровня", - говорится в материале.

На следующей неделе непогода затронет северные районы Германии, в этих областях прогнозируются снежные осадки. В то же время в Великобритании в южных областях страны ожидаются снежные бури. При этом в европейских Альпах с большой долей вероятности пройдут снежные дожди, заключается в заметке.