https://news.day.az/world/1541371.html В Китае обрушилась угольная шахта - есть погибшие - ВИДЕО
В Китае обрушилась угольная шахта - есть погибшие - ВИДЕО
В КНР двое погибли и более пятидесяти пропали при обрушении угольной шахты.
В хошуне Алашань-Юци в автономном районе Внутренняя Монголия обрушилась угольная шахта: 2 человека погибли, 6 ранены. Предположительно, 53 остаются под завалами. Еще 8 рабочих удалось спасти. Сейчас на месте работают спасатели. Сообщается о большой площади завалов. Власти проводят расследование происшествия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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