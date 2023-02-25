В Китае обрушилась угольная шахта

В КНР двое погибли и более пятидесяти пропали при обрушении угольной шахты.

В хошуне Алашань-Юци в автономном районе Внутренняя Монголия обрушилась угольная шахта: 2 человека погибли, 6 ранены. Предположительно, 53 остаются под завалами. Еще 8 рабочих удалось спасти. Сейчас на месте работают спасатели. Сообщается о большой площади завалов. Власти проводят расследование происшествия.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.