В Афганистане ликвидировали смертника

Силовики ликвидировали утром в субботу в афганском Файзабаде смертника, намеревавшегося совершить теракт путем подрыва самодельного взрывного устройства в отделении банка. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News со ссылкой на данные властей провинции Бадахшан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Террорист был убит после того, как его вычислили силы безопасности талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ), предотвратив таким образом теракт.

О том, какие силы стоят за попыткой теракта, пока не сообщается.