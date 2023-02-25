Жители Стамбула беспокоятся за свои дома

Общее количество заявок на экспресс-проверку зданий в Стамбуле по состоянию на 23 февраля 2023 года составляет 76 тыс., заявил глава департамента управления рисками землетрясений и городского развития города Озлем Тут, 25 февраля сообщает Hürriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

По словам чиновника, после разрушительных землетрясений [6 февраля] в городе возникла сильная паника.

"За последние три года мы посетили 107 тыс. зданий и запросили разрешение на инспекцию, но пока его дали на 29 тыс. зданий", - сообщил Тут и добавил, что метод проверки зданий через осмотр его колонн применяется к постройкам от 10 этажей и выше.

Напомнив, что в результате проверок 318 тыс. зданий были признаны опасными, чиновник заявил, что муниципалитет Стамбула установил жилищное пособие в размере 4500 турецких лир, чтобы ускорить процесс городской трансформации этих зданий и обеспечить эвакуацию их жителей.