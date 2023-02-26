Высокие цены разрушают одну из отраслей в Японии

Число молочных фермеров в Японии сократилось по сравнению с прошлым годом на 6,5%, их число сейчас составляет 11 202, сообщил в пятницу Японский молочный совет, пишет Jiji Press, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Согласно данным совета, которые охватывают большинство молочных фермеров в Японии, падение произошло из-за скачка цен на корма, что критически усложняет бизнес в отрасли, которая и без того страдает из-за слабого спроса и отсутствия преемников.

Отметим, корма составляют половину производственных затрат молочных фермеров.

В свою очередь, чиновники министерства сельского хозяйства заявили, что число молочных фермеров в Японии ежегодно сокращается на 4%.

При этом число молочных ферм упало на 4,0% до 4746 в самой северной префектуре - Хоккайдо, где молочное животноводство является основной отраслью. В остальных частях страны этот показатель сократился на 8,2% до 6456.