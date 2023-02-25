В Германии нашли применение оставшимся после строительства «Северного потока 2» трубам

Власти ФРГ намерены использовать трубы, оставшиеся неиспользованными при строительстве "Северного потока 2" в сооружении трубопровода, который соединит терминал сжиженного природного газа в районе острова Рюген с общиной Лубмин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты, правительство страны обсуждает с компанией Nord Stream 2 покупку около трех тыс. труб, которые не применяли. Детали трубопровода сейчас хранятся в порту Мукран на Рюгене. Отмечается, что новый трубопровод должен получиться чуть менее 40 км в длину.