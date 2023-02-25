В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
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В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Подземные толчки силой 3,5 балла, произошедшие в 11: 25 по местному времени, были зафиксированы на глубине 7 км.