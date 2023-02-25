Родившуюся под завалами в Сирии девочку удочерили

Девочку, которая родилась прямо под обломками дома после землетрясения в Сирии, удочерили родственники - родные дядя и тетя, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отметим, что мать малышки скончалась практически сразу после родов. Погибла и остальная семья девочки: отец и четверо братьев и сестер.

Сама младенец провела под завалами больше десяти часов. Ее нашел дядя, который участвовал в разборе обломков и услышал детский плач. Родственники назвали девочку Афраа в честь погибшей матери, сообщает "Мир 24".

Теперь она одна из моих детей, и я приложу все усилия, чтобы вырастить ее. Она будет для меня памятью о ее матери и отце. Через три дня после рождения Афраа у меня родилась дочь. Они носят одну и ту же одежду и едят одну и ту же еду, я не буду делать различий между ней и моими детьми", - сказал дядя малышки Халил аль-Савади.

Также сообщается, что удочерить девочку хотели многие, а желание некоторых сделать это было настолько велико, что они выдавали себя за ее родственников. Из-за этого дядя и тетя Афраа делали тест ДНК, чтобы подтвердить биологическое родство.