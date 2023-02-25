Новое землетрясение в центре республики не привело к разрушениям

Новое землетрясение магнитудой 5,3 в центральной Турции не привело к каким-либо разрушениям. Об этом в субботу заявил мэр города Бор Серкан Баран, который расположен в провинции Нигде, где были зафиксированы новые подземные толчки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Каких-либо разрушений или проблем не выявлено", - сказал мэр в эфире телеканала CNN Türk.