Соцпартия Молдовы провела митинг у администрации президента

Сотни сторонников оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) провели в субботу пикет у администрации президента, потребовав гарантий невовлечения страны в вооруженные действия в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, собравшиеся скандировали: "Обеспечьте мир", "Молдаване - мирный народ", "Мы не хотим войны". Выступившие перед демонстрантами депутаты парламента и простые граждане выражали обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, а также в связи с призывами руководства страны укреплять армию.

"Люди обеспокоены происходящим за границей и внутри нашей страны. Ежедневно звучат заявления, которые провоцируют панику в обществе. Миссия правительства - обеспечивать спокойствие, мир, поддерживать порядок в стране. Но мы все больше слышим из правительства заявления, которые провоцируют ненависть и раскол в обществе", - сказал в своем выступлении вице-председатель парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Депутат Елена Белякова призвала правительство защищать и укреплять конституционный нейтралитет, сплотить общество, не допустить эскалации конфликта в Приднестровье.