В Германии призвали к роспуску НАТО

Сопредседатель Левой партии Германии Джанин Висслер выступила за роспуск Североатлантического альянса и замену его "системой коллективной безопасности, в которую будут вовлечены все центральные государства". Такое мнение она высказала в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Висслер отметила, что, несмотря на нынешние события в Украине, критика НАТО со стороны Левой партии не устарела. "Мы хотим заменить НАТО системой коллективной безопасности. Это остается неизменным. Стабильная международная безопасность может быть гарантирована только тогда, когда все основные государства будут интегрированы в общую систему безопасности", - сказала сопредседатель левых.

При этом она отвергла утверждения о возможных угрозах со стороны России для стран Балтии. "НАТО - это далеко не гарантия безопасности и стабильности в этом мире", - подчеркнула Висслер, обвинив альянс в том, что он сам вел войны, противоречащие международному праву. В качестве примера политик назвала Афганистан и Балканы, а расширение НАТО на восток, по ее словам, - это часть "предыстории" украинского конфликта.

На вопрос, винит ли она НАТО в конфликте на Украине, сопредседатель левых ответила отрицательно. "Я думаю, что расширение НАТО на восток было ошибкой", - констатировала Висслер. Но это, по ее утверждению, "не оправдание" для начала спецоперации в Украине.