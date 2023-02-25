Палестина примет участие в переговорах по безопасности с участием Израиля

Делегация Палестины примет участие в многосторонних переговорах по вопросам безопасности с участием представителей пяти государств, в том числе Израиля, которая состоится в воскресенье на территории Иордании. Об этом сообщил в субботу представитель палестинских властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Власти Палестины будут участвовать в многосторонней встрече, которая пройдет завтра в иорданском городе Акаба", - отметил представитель, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он добавил, что в переговорах, помимо Палестины, "примут участие делегации Иордании, Египта, США и Израиля".

В четверг палестинская администрация заявила, что может отказаться от саммита по безопасности с США, Израилем, Иорданией и Египтом после недавней операции израильских сил в Наблусе. Палестинская сторона утверждает, что проведенная израильская операция в городе Наблус на Западном берегу была нарушением договоренностей, которые включали в себя обязательство Израиля сократить рейды в палестинских городах.

По информации источников, для участия в переговорах в Акабе палестинцы требовали от США и Израиля заверений в том, что все односторонние меры, такие как вторжения Армии обороны Израиля, снос домов и строительство поселений, будут прекращены.