ЕС добавил в черный список семь иранских компаний

Евросоюз в своем 10-м пакете санкций против РФ решил включить в черный список семь иранских компаний за якобы связь с Россией. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Впервые в этот список войдут семь иранских предприятий, производящих военные беспилотные летательные аппараты, которые использовались российскими военными..." - утверждается в заявлении организации.

По версии европейских политиков, беспилотники предприятий Ирана якобы были задействованы в спецоперации в Украине.

"Ограничения расширены за счет компонентов, которые могут использоваться в российских системах вооружения. Санкции теперь направлены не только против России, но и против Ирана", - уточнили в ЕС.