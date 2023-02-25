https://news.day.az/world/1541448.html В Турции задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясений города
В Турции задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясений города
По данным издания, Кавак проходит по делу о причастности к нарушению правил строительства домов в городе, что привело к гибели многих местных жителей. Вместе с Каваком по этому делу проходит Юнус Кая, владелец компании-застройщика CCK Construction, которая была задействована в строительстве обрушившихся домов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Город Нурдагы считается самым пострадавшим городом в Турции в результате землетрясений. Большинство домов либо разрушены, либо находятся в аварийном состоянии. Ранее турецкие власти заявили о намерениях полностью его снести и отстроить заново.
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