В Турции задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясений города

По данным издания, Кавак проходит по делу о причастности к нарушению правил строительства домов в городе, что привело к гибели многих местных жителей. Вместе с Каваком по этому делу проходит Юнус Кая, владелец компании-застройщика CCK Construction, которая была задействована в строительстве обрушившихся домов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Город Нурдагы считается самым пострадавшим городом в Турции в результате землетрясений. Большинство домов либо разрушены, либо находятся в аварийном состоянии. Ранее турецкие власти заявили о намерениях полностью его снести и отстроить заново.