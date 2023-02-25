https://news.day.az/world/1541450.html Момент взрыва топливного бака в автосервисе в Калининграде - ВИДЕО
Момент взрыва топливного бака в автосервисе в Калининграде - ВИДЕО
В Калининграде при пожаре в автосервисе произошел взрыв топливного бака, который был установлен в одной из машин.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, изначально в автосервисе произошел пожар. Взрыв раздался, когда спасатели уже пытались ликвидировать возгорание.
Момент взрыва был запечатлен на видео, которое опубликовал паблик "Пожарно-спасательная часть №1" в соцсети VK.
В настоящее время устанавливаются подробности, выясняются причины пожара.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре