Момент взрыва топливного бака в автосервисе в Калининграде

В Калининграде при пожаре в автосервисе произошел взрыв топливного бака, который был установлен в одной из машин.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, изначально в автосервисе произошел пожар. Взрыв раздался, когда спасатели уже пытались ликвидировать возгорание.

Момент взрыва был запечатлен на видео, которое опубликовал паблик "Пожарно-спасательная часть №1" в соцсети VK.

В настоящее время устанавливаются подробности, выясняются причины пожара.