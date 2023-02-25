Индия и Германия намерены расширять торговое и энергетическое сотрудничество

Индия и Германия намерены расширять двусторонние торговые связи. Об этом в Twitter сообщил в субботу индийский премьер Нарендра Моди по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Провел продуктивные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Они были сосредоточены на том, как активизировать индийско-германское сотрудничество и расширить торговые связи", - отметил он.

"Мы также договорились углублять связи в области возобновляемых источников энергии, зеленого водорода и биотоплива. Также обсудили сотрудничество в сфере безопасности", - добавил Моди.

Премьер сообщил, что провел встречи с руководителями ряда компаний двух стран, с которыми также обсудил пути укрепления экономических отношений между двумя странами. "На встрече большое внимание уделялось таким секторам, как цифровая трансформация, финтех, ИТ и телекоммуникации", - уточнил Моди.