Вступление Финляндии в НАТО до Швеции осложнит сотрудничество в обороне

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс раньше Швеции может сказаться на оборонное взаимодействии между Стокгольмом и Хельсинки, предупредил глава шведского Минобороны Пол Йонсон.

Подобное развитие событий, как считает министр", усложнит" оборону Финляндии со стороны НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Долгосрочное отчуждение Швеции, в то время как Финляндия становится членом НАТО, осложнило бы шведско-финское сотрудничество в области обороны, которое уникально по своему характеру", - добавил Йонсон.

Он подчеркнул, что в некоторой степени усложнило бы оборону Финляндии со стороны альянса, так как Швеция не является частью оборонного планирования.

Заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали только две страны из 30. Не поддержали решение Венгрия и Турция.