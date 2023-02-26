Акции Alibaba подросли почти на 6%

Акции китайского технологического гиганта Alibaba выросли почти на 6%, до 100,4 в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ценные бумаги Alibaba выросли почти на 6% - до $100,4 в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Позже рост замедлился до 3,2%, а цена опустилась до $97,78 за депозитарную расписку. Такая ситуация произошла на фоне положительной отчетности компании, где сообщалось, что прибыль за квартал увеличилась на 69%.

В публикации отметили, что выручка Alibaba за последний квартал поднялась на 2%, до 247,8 млрд юаней ($35,9 млрд). При этом аналитики предсказывали, что выручка компании будет на уровне 245,2 млрд юаней. Чистая же прибыль выросла на 69%, до 46,8 млрд юаней ($6,8 млрд). При этом год назад этот показатель был на уровне 27,7 млрд юаней.