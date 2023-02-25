https://news.day.az/world/1541480.html На севере Японии произошло землетрясение
На севере Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу на севере Японии.
По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на самом северном острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 6 км, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы цунами объявлено не было.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре