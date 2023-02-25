На севере Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу на севере Японии.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на самом северном острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 6 км, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы цунами объявлено не было.