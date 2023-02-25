В связи с разрушенными во время землетрясения в Турции зданиями арестованы 55 человек
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В отношении 612 подозреваемых в связи с разрушенными в результате землетрясения зданиями в Турции проведено расследование.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Министр подчеркнул, что 184 из них задержаны, 55 уже арестованы.

По словам Бекира Боздага, до настоящего времени взяты и проведена экспертиза образцов, взятых с 7 598 разрушенных землетрясением зданий.