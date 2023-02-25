https://news.day.az/world/1541496.html Иран начинает клинические испытания вакцины от COVID-19
Иран начинает клинические испытания вакцины от COVID-19
Клинические испытания вакцины по борьбе с Covid-19 (mRNA) собственного производства с 4 марта начнутся в Иране, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.
Для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 иранские ученые пытаются разрабатывать вакцины нового поколения.
Иранское предприятие "Ренап" в настоящее время работают над созданием вакцин нового поколения, известных как mRNA.
Сегодня эта платформа принадлежит двум фармацевтическим компаниям Moderna и Pfizer.
Вакцины нового поколения, известные как вакцины mRNA уже прошли первоначальные испытания, опережая конкурентов на несколько шагов.
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