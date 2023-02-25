В Турции свыше 600 человек попали под следствие из-за обрушений зданий от землетрясений

В Турции ведутся расследования в отношении свыше 600 человек, которые так или иначе связаны со зданиями, обрушившимися в различных городах после мощного землетрясения, сообщает в субботу агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Среди них 182 человека взяты под стражу до суда. Это строительные подрядчики, владельцы или управляющие зданиями.

По словам министра юстиции Бекира Боздага, в настоящее время продолжается проведение проверок, и обнаружение новых улик на местах обрушений зданий в отдельных случаях служит основанием для проведения уголовного расследования.

Эксперты полагают, что многие здания и постройки, разрушившиеся после землетрясения, могли быть построены с использованием некачественных стройматериалов и не соответствовали государственным стандартам.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.