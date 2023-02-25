https://news.day.az/world/1541518.html ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России
ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России
Евросоюз ввел в действие 10-й пакет санкций против России. Ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Санкции ввели против Альфа-банка, Росбанка и банка "Тинькофф".
В санкционный список попали глава Россотрудничества Евгений Примаков, хирург Леонид Рошаль, глава СПЧ Валерий Фадеев.
ЕС включил в санкционный список Москалькову и зампреда правительства Московской области Духина за эвакуацию детей из зоны конфликта.
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